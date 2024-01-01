Lipscore

Lipscore

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: lipscore.com

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Програмне забезпечення для рейтингів і оглядів Lipscore надає вам найбільшу кількість відгуків клієнтів на ринку. У середньому понад 20% кінцевих клієнтів залишають оцінку та/або відгук за допомогою нашого програмного забезпечення, що дає вам безцінне уявлення про їхній досвід використання ваших послуг і продуктів. Дійте на основі зворотного зв’язку, щоб побудувати тривалі відносини з клієнтами, плекати задоволених клієнтів і вдосконалюватись там, де це можливо. Підвищуйте довіру, показуючи чесні відгуки клієнтів у своєму онлайн-магазині, і перетворюйте кожного клієнта на амбасадора свого бренду.
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: lipscore.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lipscore». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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