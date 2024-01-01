xSellco

xSellco

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Вебсайт: xsellco.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «xSellco» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

xSellco Feedback допомагає націлювати позитивні відгуки, запитуючи відгуки від задоволених клієнтів. Програмне забезпечення дає змогу підвищити рейтинг продавця на Amazon, eBay і Trustpilot, запитуючи відгуки про потрібні продукти від потрібних клієнтів у потрібний час. Налаштуйте запити відгуків, щоб націлити замовлення за SKU, типом продукту, своєчасною доставкою, пунктом призначення та багато іншого, щоб ви могли збільшити кількість позитивних відгуків, збільшити продажі та розвивати свій бізнес! Кращі відгуки, кращі продажі!
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: xsellco.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «xSellco». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Yotpo

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