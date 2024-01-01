Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «xSellco» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

xSellco Feedback допомагає націлювати позитивні відгуки, запитуючи відгуки від задоволених клієнтів. Програмне забезпечення дає змогу підвищити рейтинг продавця на Amazon, eBay і Trustpilot, запитуючи відгуки про потрібні продукти від потрібних клієнтів у потрібний час. Налаштуйте запити відгуків, щоб націлити замовлення за SKU, типом продукту, своєчасною доставкою, пунктом призначення та багато іншого, щоб ви могли збільшити кількість позитивних відгуків, збільшити продажі та розвивати свій бізнес! Кращі відгуки, кращі продажі!

Вебсайт: xsellco.com

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