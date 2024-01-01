Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Convay» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Оновіть свій досвід віртуальних зустрічей за допомогою Convay. Наша безперебійна платформа усуває типові проблеми, такі як затримки, проблеми з пропускною здатністю та технічні труднощі, щоб зробити ваші онлайн-зустрічі легкими та продуктивними. Convay — це більше, ніж просто платформа для відеодзвінків. Це новий шедевр спільної роботи для підтримки синхронної командної роботи та спілкування.

Вебсайт: convay.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Convay». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.