Convay

Convay

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Вебсайт: convay.com

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Оновіть свій досвід віртуальних зустрічей за допомогою Convay. Наша безперебійна платформа усуває типові проблеми, такі як затримки, проблеми з пропускною здатністю та технічні труднощі, щоб зробити ваші онлайн-зустрічі легкими та продуктивними. Convay — це більше, ніж просто платформа для відеодзвінків. Це новий шедевр спільної роботи для підтримки синхронної командної роботи та спілкування.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: convay.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

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Bitrix24

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