Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cloudpresenter» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Make your meetings and webinars your own - white labelled & custom branded for all your organisations communications. Streamline and simplify online meetings, presentations and webinars. No need for multiple platforms, or separate accounts - you can do it all within Cloudpresenter. Content sharing, co-presenting, polls, role allocation, whiteboard, chat, Q&A, analytics, breakout rooms, registration - everything you need for successful meetings, webinars and presentations.

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Вебсайт: cloudpresenter.com

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