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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Big Tickets» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

An easy to use, yet powerful platform to manage, execute, and grow your events. Our event ticketing software provides a complete platform, with features focused on marketing, cash flow, and analytics. We’ve worked tirelessly to develop one solution for all events. Today, Big Tickets is the platform of choice for thousands of organizations including Luke Bryan Farm Tour, SweetWater Brewing Co., and Big Green Egg.

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Вебсайт: bigtickets.com

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