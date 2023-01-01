Централізована платформа для керування діяльністю та залучення ваших спільнот. Bantu Workspace — це найпростіший спосіб залучати, керувати й утримувати своїх волонтерів, учасників і учасників заходів. Легко налаштувати. Простий у використанні.

Вебсайт: bantu.life

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