Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zixflow» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Новий спосіб керувати, залучати та утримувати клієнтів за допомогою ШІ Досягніть успіху з універсальним робочим простором. Створіть власну CRM, автоматизуйте робочий процес і залучайте за допомогою електронної пошти, SMS або WhatsApp.

Вебсайт: zixflow.com

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