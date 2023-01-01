Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Health Amaze Business» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Health Amaze - програмне забезпечення онлайн-лабораторії патології для створення лабораторних рахунків/лабораторних звітів, надсилання лабораторних звітів через WhatsApp/SMS/електронну пошту. Налаштуйте свій власний бланк і цифровий підпис. Керуйте візитами додому для збору зразків. Отримайте доступ до кількох відділень/центрів збору зі свого смартфона чи ноутбука.

Вебсайт: healthamaze.app

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