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Health Amaze Business

Health Amaze Business

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Вебсайт: healthamaze.app

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Health Amaze - програмне забезпечення онлайн-лабораторії патології для створення лабораторних рахунків/лабораторних звітів, надсилання лабораторних звітів через WhatsApp/SMS/електронну пошту. Налаштуйте свій власний бланк і цифровий підпис. Керуйте візитами додому для збору зразків. Отримайте доступ до кількох відділень/центрів збору зі свого смартфона чи ноутбука.

Вебсайт: healthamaze.app

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