Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «aXcelerate» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Створений для професійного та корпоративного навчання, aXcelerate — це швидший спосіб керувати навчанням і відповідністю в системі, яка інтегрується з усіма вашими. Масштабоване, адаптоване, спрощене управління навчанням.

Вебсайт: axcelerate.com

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