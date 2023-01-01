Локалізація та розгортання матеріалу в кількох регіонах є складною справою. Вам потрібне рішення для перекладу, яке є простим, масштабованим і надійним. Система керування перекладами (TMS) XTM допоможе швидше та економічніше надати ваш вміст, локалізований кількома мовами.

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