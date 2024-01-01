AvePoint

AvePoint

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Вебсайт: avepoint.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Співпрацюйте з упевненістю. AvePoint надає найдосконалішу платформу для оптимізації операцій SaaS і безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого середовища в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Глобальна партнерська програма AvePoint включає понад 3500 постачальників керованих послуг, торговельних посередників і системних інтеграторів, а наші рішення доступні в понад 100 хмарних ринках. Заснована в 2001 році, AvePoint є п’ятикратним міжнародним партнером року Microsoft зі штаб-квартирою в Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: avepoint.com

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Альтернативи

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IONOS

IONOS

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Backblaze

Backblaze

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Sync

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IDrive

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NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

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