Співпрацюйте з упевненістю. AvePoint надає найдосконалішу платформу для оптимізації операцій SaaS і безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого середовища в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Глобальна партнерська програма AvePoint включає понад 3500 постачальників керованих послуг, торговельних посередників і системних інтеграторів, а наші рішення доступні в понад 100 хмарних ринках. Заснована в 2001 році, AvePoint є п’ятикратним міжнародним партнером року Microsoft зі штаб-квартирою в Джерсі-Сіті, Нью-Джерсі.

Вебсайт: avepoint.com

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