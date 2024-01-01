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Arcanum

Arcanum

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: arcanum.ai

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Arcanum is committed to helping companies 10X their capacity and get relief from repetitive tasks with the help of back-office AI assistants Arcos and Archie. With a focus on business value, they are passionate about making integrating AI technology into small and medium-sized businesses easy, secure and accessible. Founded in 2016, Arcanum is based in Wellington, New Zealand.

Категорії:

Business
Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників

Вебсайт: arcanum.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Arcanum». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Comm10

Comm10

comm100.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

cogram

cogram

cogram.com

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