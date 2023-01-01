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RummyCulture

RummyCulture

rummyculture.com

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2017 yılında başlatılan RummyCulture, Gameskraft'ın bünyesinde tanıtılan ilk çevrimiçi oyun uygulamasıdır. Çok kısa bir süre içinde, Okey Kültürü Hindistan'daki milyonlarca remi severin kalbine ulaştı. Heyecan verici nakit oyunları, büyük turnuvalar oynayın ve becerilerinizi hemen RummyCulture uygulamasında gösterin.

Web Sitesi: rummyculture.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, RummyCulture ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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