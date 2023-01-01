2017 yılında başlatılan RummyCulture, Gameskraft'ın bünyesinde tanıtılan ilk çevrimiçi oyun uygulamasıdır. Çok kısa bir süre içinde, Okey Kültürü Hindistan'daki milyonlarca remi severin kalbine ulaştı. Heyecan verici nakit oyunları, büyük turnuvalar oynayın ve becerilerinizi hemen RummyCulture uygulamasında gösterin.

Web Sitesi: rummyculture.com

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