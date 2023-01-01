String Theory 2 Remastered, Lukas Donkers tarafından yaratılmış bir bulmaca oyunudur. Uzayın korkunç derinliğinde kaybolan meslektaşlarının yerini bulma konusunda Eva'ya yardım edin. Çözülmeyi bekleyen gizemlerle, bulunmayı bekleyen takım arkadaşlarıyla ve anlatılmayı bekleyen hikayelerle dolu tuhaf bir boyuta girmesine yardımcı olun. String Theory 2 Remastered'ı bitirecek kadar akıllı ve cesur musunuz? Dizeler tıklayıp sürükleyerek değiştirilebilir. Renkli şekilleri uygun yuvalara getirerek bulmacayı çözebilirsiniz. Interact - Sol fare düğmesiYeniden Başlat - RString Theory 2 Remastered, Lukas Donkers tarafından oluşturuldu. Diğer muhteşem bulmaca oyununu Poki: String Theory Remastered'da oynayın.

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