Coil, Nitrome tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Amacınız elektrikli yılanı bölümün çıkışına doğru yönlendirmektir. Yılan küçük başlar ve tüm seviyeye dağılmış enerji bloklarıyla onu her beslediğinizde büyür. Bu oyunda pek çok engel var ve yer çekimi de bunlardan biri. Bu nedenle yılanın yere düşmemesi için hareketlerini dikkatli hesaplamanız gerekir. Yılanın elektriğinin haritadaki belirli tetikleyicilere dokunduğunda onları harekete geçirdiğine dikkat edin. Tüm seviyeleri tamamlayıp tüm gezegene güç sağlayacak kadar büyüyebilir misiniz? Kaymak için WASD veya ok tuşlarını kullanın. Büyümek için enerji bloklarını yiyin ve bulmaca bloklarına dokunarak onlara güç verin. Coil, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Mağara Kaosu, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3, Cave Chaos 2, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

