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Burrito Bison Revenge

Burrito Bison Revenge

poki.com

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Burrito Bison Revenge, çalınan cüzdanınızı şeker diyarından geri almak için şehrin üzerinde uçan bir bizon olduğunuz bir platform oyunudur. Kendinizi tam güçle havaya fırlatın ve önünüze çıkan her şeyi ezin! Mesafenizi uzatmak için yumuşak jelibonlardan zıplayın, ivme kazanmak için doğru zamanda vücut vuruşları yapın ve arabaları kaçırmak, gemilere pilotluk yapmak ve hatta nihai etki için gökyüzüne uçmak gibi diğer çılgın eğlenceli senaryoları keşfedin. Oyunda kazandığınız parayı, seyahatinizi daha uzun ve daha güçlü kılmak için yükseltmelere harcayabilirsiniz. Her yükseltmenin kilidini açabilir ve her benzersiz patronu yenebilir misiniz? Sayaç mutlak merkeze ulaştığında, güçlü bir fırlatmayla başlayabilmeniz için boşluk tuşuna basın. Slam düğmesini doğru anda ateşleyerek ivme kazanın. Slam - Sol fare tıklaması veya SpaceBurrito Bison Revenge, Kanadalı bir oyun geliştirme ekibi olan Juicy Beast tarafından 2012 yılında geliştirildi. Daha sonra AwayFL tarafından HTML5'e taşındı. Bu onların Poki'deki ilk oyunu!Burrito Bison Revenge şimdilik sadece bilgisayarınızda oynanabilir.Burrito Bison Revenge'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz.Oyunda satın alabileceğiniz 19 yükseltme vardır ve her birinin kendi ilerleme ölçeri vardır.Orada iki oyun modu vardır: Normal ve Hayatta Kalma. Hayatta Kalma Modunun kilidini açmak için oyunu bir kez bitirmeniz gerekir.

Web Sitesi: poki.com

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