Bob the Robber 4

Soyguncu Bob 4'te Fransa'dan ganimet çal! Bu beceri oyunu sizi kilitleri açmaya ve malları saklamaya davet ediyor. Onları yenmek için robot güvenlik görevlilerine gizlice yaklaşabilirsiniz. Kameralara görünmemek için gölgede kalın!

Web Sitesi: poki.com

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