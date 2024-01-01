A Pretty Odd Bunny: Roast it!

Oldukça Tuhaf Bir Tavşan: Kızartın!'da tuhaf bir iştahı olan sinsi tavşan geri dönüyor! Hiçbir şeyden şüphelenmeyen domuzları avlıyor ve diğer tavşanların şüphesini önlerken onları mükemmel bir şekilde kızartıyor. Engelleri gizlice aşmak ve tespit edilmekten kaçınmak için tüm tavşan becerilerinizi kullanın. Oyunun 20 seviyesi boyunca tüm gizli sosisleri toplayın ve sonunda gizli sırrı bulup bulamayacağınıza bakın. Sırrınızı güvende tutarken, mükemmel şekilde kavrulmuş domuz eti isteğinizi tatmin edebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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