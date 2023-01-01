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Dan's Cubing Cheat Sheet

Dan's Cubing Cheat Sheet

cubingcheatsheet.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Rubik küpünün nasıl çözüleceğine ilişkin algoritmaların toplanması, dijital kopya notları ve hızlı çözme kaynakları olarak sunulmaktadır. En popüler format, şekil ve boyutlardaki zorlu bulmacaları çözmek için en iyi ücretsiz web sitesi ve uygulama kaynakları. (sihirli küp, hız küpü)

Web Sitesi: cubingcheatsheet.com

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