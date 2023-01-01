Dan's Cubing Cheat Sheet

Rubik küpünün nasıl çözüleceğine ilişkin algoritmaların toplanması, dijital kopya notları ve hızlı çözme kaynakları olarak sunulmaktadır. En popüler format, şekil ve boyutlardaki zorlu bulmacaları çözmek için en iyi ücretsiz web sitesi ve uygulama kaynakları. (sihirli küp, hız küpü)

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