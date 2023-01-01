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World Cube Association

World Cube Association

worldcubeassociation.org

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Dünya Küp Derneği, genellikle 'bükülen bulmacalar' olarak bilinen parça gruplarının döndürülmesiyle gerçekleştirilen mekanik bulmacalar için yarışmaları yönetir. Bu bulmacaların en ünlüsü Macaristanlı profesör Rubik tarafından icat edilen Rubik Küpüdür. Bu bulmacaların bir kısmı WCA'nın resmi etkinlikleri olarak seçilmiştir.

Web Sitesi: worldcubeassociation.org

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