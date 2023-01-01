WebCatalog
AI Dungeon

AI Dungeon

play.aidungeon.io

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Sonsuza kadar keşfedebileceğiniz, sürekli olarak sonsuz miktarda tamamen yeni içerik ve macera bulabileceğiniz bir dünya hayal edin. Peki ya oyunu yaratan geliştiricilerin hayal gücüyle sınırlı olmak yerine aklınıza gelen herhangi bir eylemi seçebilseydiniz? Burası AI Zindanı. Yaptığınız herhangi bir eylem, söylemeyi seçtiğiniz herhangi bir şey, gitmeyi seçtiğiniz herhangi bir yer, oynamak istediğiniz herhangi bir zaman diliminde sizi bekleyen sonsuz sayıda macera var. AI Dungeon, merkezinde devasa bir derin sinir ağı kullanan, son derece gelişmiş yapay zekayla oluşturulmuş, türünün ilk sınırsız metin macera oyunudur.

Web Sitesi: aidungeon.cc

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