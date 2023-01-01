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Яндекс Взгляд

Яндекс Взгляд

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Web Sitesi: surveys.yandex.ru

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mevcut ve potansiyel müşterilerin ve tüm pazarın tercihlerini birkaç saat içinde inceleyin.

Web Sitesi: surveys.yandex.ru

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