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Яндекс Избранное

Яндекс Избранное

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Web Sitesi: yandex.ru

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Яндекс Избранное çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İlgilendiğiniz her şey - Yandex.Favoriler Ürünler, bağlantılar, resimler ve videolar - ilginizi çeken her şeyi kaydedin. Ve onu istediğin gibi organize et. Tarayıcı, Arama, Market ve diğer Yandex hizmetlerinde mevcuttur.

Web Sitesi: yandex.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Яндекс Избранное ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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