Яндекс Избранное

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İlgilendiğiniz her şey - Yandex.Favoriler Ürünler, bağlantılar, resimler ve videolar - ilginizi çeken her şeyi kaydedin. Ve onu istediğin gibi organize et. Tarayıcı, Arama, Market ve diğer Yandex hizmetlerinde mevcuttur.

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