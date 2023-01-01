WebCatalog
Yandex Go

Yandex Go

taxi.yandex.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yandex Go çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bu hizmet, siteyi veya mobil uygulamayı kullanarak hızlı bir şekilde ucuz bir resmi taksi sipariş etmenize yardımcı olacaktır. Taksi 7 dakika içinde gelecek. Nakit veya kartla ödeme yapın.

Web Sitesi: taxi.yandex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yandex Go ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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