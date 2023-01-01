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Jumia Food Ghana

Jumia Food Ghana

food.jumia.com.gh

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content = "Yakınınızdaki en iyi restoran ve süpermarketlerden yiyecek, içecek ve yiyecek sipariş edin. Tüm siparişlerde Ücretsiz Teslimatın keyfini çıkarın. Şimdi Deneyin! ✔ Pizzalar, Ganalı Yemekleri ✔ Teslimatta nakit ödeyin ✔ Basit, Hızlı ve Lezzetli.✔ Ücretsiz Teslimat ✔ Jumia Food Uygulamasını İndirin."

Web Sitesi: food.jumia.com.gh

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jumia Food Ghana ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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