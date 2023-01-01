Yakınınızdaki en iyi restoranlardan çevrimiçi yemek siparişi verin. Şimdi dene! ✔ Burgerler, Pizzalar, Senegal Mutfağı ✔ Teslimatta nakit ödeyin ✔ Basit, Hızlı ve Lezzetli. ✔ Jumia Food Uygulamasını İndirin.

Web Sitesi: food.jumia.sn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jumia Food Sénégal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.