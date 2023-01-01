Çevrimiçi yiyecek, içecek ve ihtiyacınız olan her şeyi yakınınızda sipariş edin. Şimdi dene! ✔ Burger, Pizza, Uganda Yiyecekleri, İçecekler, Marketler, vb. ✔ Basit, Hızlı ve Teslimatta nakit ödeme ✔ Jumia Food Uygulamasını İndirin.

Web Sitesi: food.jumia.ug

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jumia Food Uganda ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.