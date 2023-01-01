Çevrimiçi Yiyecek, İçecek ve yakınınızda ihtiyacınız olan her şeyi sipariş edin. Şimdi dene! ✔ Pizza, Alkol, Bakkal ✔ Sipariş verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Bizi 0709 768 000 numaralı telefondan arayın ✔ Nairobi, Eldoret, Mombasa, Nakuru, Kisumu, Kiambu'da yakınınızdaki Restoranlar ve Mağazalar ✔ Basit, Hızlı ve Teslimatta Nakit Ödeme

Web Sitesi: food.jumia.co.ke

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jumia Food Kenya ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.