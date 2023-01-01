WebCatalog
Jumia Food Kenya

Jumia Food Kenya

food.jumia.co.ke

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jumia Food Kenya çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çevrimiçi Yiyecek, İçecek ve yakınınızda ihtiyacınız olan her şeyi sipariş edin. Şimdi dene! ✔ Pizza, Alkol, Bakkal ✔ Sipariş verme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Bizi 0709 768 000 numaralı telefondan arayın ✔ Nairobi, Eldoret, Mombasa, Nakuru, Kisumu, Kiambu'da yakınınızdaki Restoranlar ve Mağazalar ✔ Basit, Hızlı ve Teslimatta Nakit Ödeme

Web Sitesi: food.jumia.co.ke

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jumia Food Kenya ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Jumia Food Nigeria

Jumia Food Nigeria

food.jumia.com.ng

Jumia Food Egypt

Jumia Food Egypt

food.jumia.com.eg

Jumia Food Uganda

Jumia Food Uganda

food.jumia.ug

Jumia Food Ghana

Jumia Food Ghana

food.jumia.com.gh

Jumia Food Sénégal

Jumia Food Sénégal

food.jumia.sn

Jumia Kenya

Jumia Kenya

jumia.co.ke

Jumia Ghana

Jumia Ghana

jumia.com.gh

Menufy

Menufy

menufy.com

Mr D Food

Mr D Food

order.mrdfood.com

Glovo

Glovo

glovoapp.com

Jumia Food Algérie

Jumia Food Algérie

food.jumia.dz

Jumia Food Côte d'Ivoire

Jumia Food Côte d'Ivoire

food.jumia.ci

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası