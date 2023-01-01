WebCatalog
Cabify

Cabify

cabify.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cabify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Şehir içinde şoförlü özel araçlarla, en yüksek hizmet kalitesi ve yüksek güvenlik standartlarıyla seyahat etmenizi sağlayan ulaşım uygulaması Cabify'ı keşfedin. Birkaç dakika içinde sizi istediğiniz yere götürmek için bekleyen şoförlü bir arabanız veya taksiniz olacak.

Web Sitesi: cabify.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cabify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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