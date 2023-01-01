Şehir içinde şoförlü özel araçlarla, en yüksek hizmet kalitesi ve yüksek güvenlik standartlarıyla seyahat etmenizi sağlayan ulaşım uygulaması Cabify'ı keşfedin. Birkaç dakika içinde sizi istediğiniz yere götürmek için bekleyen şoförlü bir arabanız veya taksiniz olacak.

Web Sitesi: cabify.com

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