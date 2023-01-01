WebCatalog
XuetangX

XuetangX

xuetangx.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde XuetangX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

XuetangX, Tsinghua Üniversitesi'nin öncülük ettiği devasa bir açık çevrimiçi kurs platformudur. Birden fazla disiplinde çevrimiçi kurslar ve ayrıca sertifika ve derece programları sunmaktadır.

Web Sitesi: xuetangx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, XuetangX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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