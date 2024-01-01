Vogue China

Vogue China

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VOGUE Fashion Network ve "VOGUE Giyim ve Güzellik" moda dergisinin her ikisi de Condé Nast China'ya aittir. Üç aylık uluslararası moda yayınlarını ve trend yorumlarını kapsayan, modaya uygun giyim, moda giyim, güzellik ve vücut bakımı, cilt konularına odaklanan profesyonel bir moda web sitesidir. bakım ve makyaj, mücevher aksesuarları ve lüks ürünler; büyük moda etkinliklerini, uluslararası moda haftalarını, yeni ürün lansmanlarını, ünlü modasını, ünlü partilerini, mücevher sergilerini, saat sergilerini vb. kapsar. Web sitesinde çok sayıda moda fotoğrafı ve videosu bulunur. "VOGUE Giyim ve Güzellik" dergisinin içeriğini en eksiksiz ve en hızlı şekilde sunan.

Web Sitesi: vogue.com.cn

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vogue China ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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