Aylık 6.590 HUF karşılığında 5 GB veriye sahip yeni kaydırılabilir mobil ağ Go Midi+ Kalan cep telefonunuz bir sonraki aya devredilecek

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