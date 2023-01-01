Zürih Yetişkin Eğitimi Merkezi, hareket, dil, yazı ve tasarım alanlarında bilgi verir ve çeşitli kurslar sunar.

Web Sitesi: vhszh.ch

Yasal Uyarı: WebCatalog, VHS Zürich ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.