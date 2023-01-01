Schul.cloud, kişisel dosya depolama özelliğine sahip, okula ait, ücretsiz ve GDPR uyumlu bir mesajlaşma programı sunar. Halihazırda 7.500 okulda kullanılıyor.

Web Sitesi: schul.cloud

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