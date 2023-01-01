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BlutdruckDaten

BlutdruckDaten

blutdruckdaten.de

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Dijital tansiyon ölçümüyle yüksek tansiyon kontrol altında Kan basıncı verileri size yüksek tansiyon tedavisinde destek sunar. Blood PressData tarafından geliştirilen uygulamada, ölçümlerinizi evinizde tansiyon aletiniz ile kolaylıkla kaydedebilirsiniz. Bu, Bluetooth iletimi yoluyla manuel veya otomatik olarak çalışır. Kan Basıncı Verileri toplam on üreticinin 30'dan fazla cihazını desteklemektedir. Uygulama aracılığıyla toplanan veriler size kan basıncınız hakkında genel bir bakış sunar ve aynı zamanda doktorunuzun yüksek tansiyonunuzu tedavi etmesine yardımcı olur.

Web Sitesi: blutdruckdaten.de

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