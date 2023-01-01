Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lüksemburg Toplu Taşıma İdaresi, artık tüm ulaşım seçeneklerini sunan, Avrupa çapında devrim niteliğindeki mobiliteit.lu seyahat planlayıcısını sizlere sunuyor. İster bisiklet, otobüs, tren, tramvay, araba ister kendi iki ayağınız olsun - tüm modlar uygulamada bulunabilir. Artık size daha da akıllı rotalar gösteriyor! Farklı ulaşım modlarının etkileşimini keşfedin ve uygulamada kendi mobilite zincirinizi oluşturun! “Karışım” alanı size kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayan kullanışlı, çoklu mobil rotaları gösterir.

Web Sitesi: mobiliteit.lu

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