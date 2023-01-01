Stundenplan

plan.schule, ders programınız ve oyuncu değişikliği planınız için evrensel bir arayüzdür. Mevcut planlama sistemlerini plan.schule'ye entegre ederek modern ve standart bir arayüz üzerinden verilerinize ulaşmanızı sağlıyoruz.

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