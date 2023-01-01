Karmaşık bir toplum, yalnızca olumlu çatışmayı kalıcı olarak sürdürmeyi başarırsa iç ve dış barışı koruyabilir. ve tartışma kültürünü geliştirmek. Apolut bu bilgiye kendini adamıştır! Biz, çok çeşitli konularda tek bir perspektiften fazlasını sunmaya adanmış bağımsız bir medya platformuyuz. Apolut, ücretsiz ve %100 kullanıcı tarafından finanse edilen basın anlamına gelir. Apolut'ta çeşitli formatlar bulacaksınız: hem çağdaş tarihten insanlarla yapılan heyecan verici video röportajlar hem de eğitim ve bilgi alanındaki boşlukları kapatmayı amaçlayan video serileri. Günlük siyasi habercilik bekliyorsanız Apolut tam size göre. Fikir çeşitliliği ve basın özgürlüğü hedeflerimize ancak KenFM'in mevcut destekçilerinin Apolut'a dönüşümü desteklemeleri ve Apolut'u istikrarlı bir düzen ile desteklemeleri durumunda ulaşılabilir.

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