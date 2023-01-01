HERKESİ BAĞLAYAN İŞ MESSENGER! - İşletmeniz için güvenli ve kolay iletişimi profesyonelleştirin stashcat® - Şirket içi iletişimin modern yolu - Şirketler ve yetkililer için WhatsApp alternatifi. Bir şirketteki tüm çalışanlar arasındaki verimli iletişim, hedef odaklı çalışmanın başlangıç ​​noktasıdır. stashcat®, GDPR uyumlu, veri korumasıyla uyumlu, güvenli bir iletişim ortamı oluşturmak için olağan sohbet işlevlerini kendi bulut depolama alanıyla birleştirir. Platform size çağdaş, şirket içi iletişim sunar ve katı bir veri koruma idealini takip eder. Stashcat® ile şirket içinde kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde iletişim kurun.

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