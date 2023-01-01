WebCatalog
stashcat

stashcat

app.stashcat.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde stashcat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HERKESİ BAĞLAYAN İŞ MESSENGER! - İşletmeniz için güvenli ve kolay iletişimi profesyonelleştirin stashcat® - Şirket içi iletişimin modern yolu - Şirketler ve yetkililer için WhatsApp alternatifi. Bir şirketteki tüm çalışanlar arasındaki verimli iletişim, hedef odaklı çalışmanın başlangıç ​​noktasıdır. stashcat®, GDPR uyumlu, veri korumasıyla uyumlu, güvenli bir iletişim ortamı oluşturmak için olağan sohbet işlevlerini kendi bulut depolama alanıyla birleştirir. Platform size çağdaş, şirket içi iletişim sunar ve katı bir veri koruma idealini takip eder. Stashcat® ile şirket içinde kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde iletişim kurun.

Web Sitesi: stashcat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, stashcat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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