WebCatalog
Joinpoints

Joinpoints

joinpoints.net

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Joinpoints çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha fazla genel bakış, daha iyi ekip çalışması - joinpoints, sıkıcı organizasyon süreçlerini basit ve etkili dijital iş akışlarına dönüştürdüğünüz basit iş akışı platformudur. Her süreç için iş akışı platformu. Şirketinizdeki iş süreçlerinizi dijitalleştirmek için benzersiz yazılım çözümü.

Web Sitesi: joinpoints.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Joinpoints ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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