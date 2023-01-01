Ginlo Business ile gizliliğinizi geri kazanabilir ve dijital iletişim olanaklarını her zamankinden daha iyi kullanabilirsiniz. Her harfin, rakamın ve pikselin, zamanın en güçlü algoritmaları kullanılarak tamamen otomatik olarak şifrelendiği bir mesajlaşma uygulaması.

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