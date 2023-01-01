WebCatalog
Ginlo Business

Ginlo Business

webclient.ginlo.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ginlo Business çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ginlo Business ile gizliliğinizi geri kazanabilir ve dijital iletişim olanaklarını her zamankinden daha iyi kullanabilirsiniz. Her harfin, rakamın ve pikselin, zamanın en güçlü algoritmaları kullanılarak tamamen otomatik olarak şifrelendiği bir mesajlaşma uygulaması.

Web Sitesi: ginlo.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ginlo Business ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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