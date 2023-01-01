WebCatalog
UXPin

UXPin

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: uxpin.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UXPin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Başka hiçbir şeye benzemeyen tasarım aracı. Kod bileşenlerinin, mantığın, durumların ve tasarım sistemlerinin güçleriyle gerçekmiş gibi görünen prototipler. Ücretsiz katılın!

Web Sitesi: uxpin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UXPin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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