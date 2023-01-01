WebCatalog
Aitubo

Aitubo

app.aitubo.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Aitubo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Aitubo'da ücretsiz olarak herhangi bir görsel oluşturun. Oyun varlıkları, Anime malzemeleri, Sanat stilleri, Karakter tasarımı, Ürün prototipleri, Fotoğraf çalışmaları ve hatta AI videoları oluşturmak için AI araçlarını kullanın.

Web Sitesi: creator.aitubo.ai

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