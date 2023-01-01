WebCatalog
Upnext

Upnext

app.getupnext.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Upnext çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Upnext çok daha iyi bir okuyucu. Şu anda her şeyi kaydedin, konuyla ilgili olanları daha sonra gözden geçirin ve keşfettiklerinizi başkalarıyla paylaşın.

Web Sitesi: getupnext.com

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