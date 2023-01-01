WebCatalog
Trakt

Trakt

trakt.tv

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Trakt çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İzlemek. Keşfetmek. Paylaşmak. Neyi ne zaman izlediğinizi takip edin. Neyin sıcak olduğunu ve onu nerede izleyebileceğinizi keşfedin. Yorumları, derecelendirmeleri ve önerileri paylaşın.

Web Sitesi: trakt.tv

Yasal Uyarı: WebCatalog, Trakt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Serializd

Serializd

serializd.com

Anime-Planet

Anime-Planet

anime-planet.com

AniList

AniList

anilist.co

Crazy Egg

Crazy Egg

app.crazyegg.com

Expert Reviews

Expert Reviews

expertreviews.co.uk

GetApp

GetApp

getapp.com

OTTplay

OTTplay

ottplay.com

Mosaic

Mosaic

projects.mosaicapp.com

Upnext

Upnext

app.getupnext.com

Yelp for Business

Yelp for Business

biz.yelp.com

TwitCasting

TwitCasting

twitcasting.tv

Grafolio

Grafolio

grafolio.naver.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası