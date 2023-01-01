WebCatalog
Gyazo

Gyazo

gyazo.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gyazo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gördüğünüzü paylaşın ve arayın. Aniden. Şimdi paylaşmaya ve daha sonra aramaya hazır ekran görüntüleri, GIF'ler ve tekrar oynatmalar alın. Ücretsiz uygulamayı deneyin ve bugün zamandan tasarruf edin.

Web Sitesi: gyazo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gyazo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Yahoo OneSearch

Yahoo OneSearch

onesearch.com

Swipebucket

Swipebucket

app.swipebucket.io

Deputy

Deputy

once.deputy.com

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

Memedroid

Memedroid

memedroid.com

Upnext

Upnext

app.getupnext.com

DeskTime

DeskTime

desktime.com

CloudApp

CloudApp

share.getcloudapp.com

Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Glide

Glide

go.glideapps.com

Droplr

Droplr

auth.droplr.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası