WebCatalog
Unfuddle STACK

Unfuddle STACK

unfuddle.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Unfuddle STACK çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Unfuddle STACK, herhangi bir yazılım projesi için en kritik araçları entegre eder. Hata ve sorun takibi, Git veya Subversion'daki kaynak kodu ve referans materyallerinin tümü, tüm ekibinizin aşina olduğu bir ortamda sorunsuz bir şekilde bir arada bulunur.

Web Sitesi: unfuddle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Unfuddle STACK ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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