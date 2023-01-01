Disroot Git

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bir kod barındırma ve proje işbirliği. Disroot'un Git'i Gitea tarafından desteklenmektedir. Gitea, kod barındırma ve proje işbirliğine yönelik topluluk odaklı, güçlü, kullanımı kolay ve hafif bir çözümdür. Bugün dünyada en yaygın kullanılan modern versiyon kontrol sistemi olan GIT teknolojisi etrafında inşa edilmiştir.

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