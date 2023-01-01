WebCatalog
TurboWarp

TurboWarp

turbowarp.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TurboWarp çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TurboWarp, projeleri daha hızlı çalıştırmak için bir derleyici, gözleriniz için karanlık mod, düzenleyiciyi geliştirmek için bir dizi eklenti ve daha fazlasını içeren bir Scratch modudur.

Web Sitesi: turbowarp.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, TurboWarp ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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