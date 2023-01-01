Projeleri yönetme şeklinizi geliştirin. Naav ile projelerinize daha fazla, onları yönetmeye daha az zaman ayırın. Kuruluşunuz ve ekibiniz genelinde verimliliği keşfedin.

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